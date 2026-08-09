Albania, vasto incendio vicino a Tirana: in fiamme il monte Kruje

Vigili del fuoco, elicotteri e militari hanno lavorato per tutta la notte per contenere un vasto incendio sul monte Kruje, nei pressi di Tirana, in Albania; nel frattempo, le autorità hanno evacuato i residenti di diversi villaggi e arrestato un uomo sospettato di aver innescato accidentalmente il rogo. Tre elicotteri militari hanno affiancato le squadre di terra nei tentativi di domare l’incendio, con operazioni di spegnimento condotte sia a terra che dall’alto, dato che la ripida conformazione del terreno ha reso difficile l’accesso. I residenti della zona di Barabit-Lluban, nel comune di Kruje, sono stati evacuati durante la notte dopo che le fiamme si sono propagate verso le aree abitate. La polizia ha riferito di aver arrestato un uomo sospettato di aver causato l’incendio dopo aver presumibilmente dato fuoco a dell’erba secca vicino alla propria abitazione, nella giornata di sabato. Secondo la polizia, le fiamme si sono propagate in modo incontrollato a causa dei forti venti, raggiungendo il monte Kruje e minacciando le comunità limitrofe. L’incendio, divampato a circa 38 chilometri a nord della capitale Tirana, è in corso da sabato pomeriggio.