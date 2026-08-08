Taiwan, massicce esercitazioni anti sbarco

Sabato, la Marina di Taiwan ha condotto un’esercitazione congiunta anti-sbarco nella città portuale meridionale di Kaohsiung, nell’ambito delle manovre militari annuali “Han Kuang”, simulando un tentativo cinese di sbarco presso la base navale di Zuoying. Durante l’esercitazione, il Gruppo per le operazioni costiere della Marina ha impiegato motovedette munite di missili, droni d’attacco, unità della Guardia Costiera e assetti per il supporto aereo ravvicinato per contrastare le forze d’invasione simulate. L’esercitazione mirava a potenziare la capacità delle forze armate di condurre operazioni coordinate, articolate su più livelli e a ondate successive, dimostrando al contempo le capacità di combattimento delle unità navali e del Corpo dei Marines. Il presidente Lai Ching-te è salito a bordo di una motovedetta per osservare l’operazione anti-sbarco e verificare i preparativi difensivi delle forze armate.