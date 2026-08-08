Si voltano di spalle durante l'intervento di La Russa, il video della polemica a Marcinelle

Scoppia la polemica dopo che un gruppo di persone con foulard e felpe rosse si è voltato di spalle durante le commemorazioni ufficiali della tragedia di Marcinelle, in Belgio, mentre sul palco, al Bois du Cazier, parlavano il presidente del Senato Ignazio La Russa e l’europarlamentare di FdI Antonella Sberna. Fratelli d’Italia e la premier Giorgia Meloni hanno puntato il dito contro i rappresentati della Cgil, accusandoli del gesto. Il segretario generale del sindacato Maurizio Landini ha replicato smentendo il partito al governo: “Stanno costruendo una cosa su una cosa falsa. La delegazione della Cgil era seduta davanti e non si è proprio girata”. “Ha guardato in faccia tutti e non si gira da nessuna parte”, ha affermato. Dai video che circolano ad essersi girati di spalle sarebbero stati invece gli esponenti del sindacato belga Fgtb.