Nevada, cala il livello di acqua nella diga di Hoover: lo stupore dei turisti

La diga di Hoover e il lago artificiale Mead, in Nevada, preoccupano i turisti per il bassissimo livello di acqua presente. “Si può notare dalla differenza di colore delle rocce quanto fosse alto il livello dell’acqua in passato rispetto ad ora”, ha commentato con stupore uno dei visitatori, Mathieu Stubb. I bassi livelli idrici sia del lago Mead che del lago Powell hanno creato una situazione tale che il Bureau of Reclamation degli Stati Uniti ha presentato una proposta per il fiume Colorado al fine di scongiurare una crisi nel fiume. Secondo la proposta gli Stati di Arizona, California e Nevada preleverebbero meno acqua dal fiume Colorado. L’Arizona e il Nevada hanno già subito tagli in passato, ma questa proposta potrebbe portare a riduzioni più significative, con ripercussioni sull’agricoltura, sulle città e sulle tribù che vivono nell’area. Gli stati del bacino inferiore potrebbero dover affrontare tagli collettivi fino a circa 3,7 miliardi di metri cubi all’anno fino al 2036. Si tratta di una quantità d’acqua sufficiente a soddisfare il fabbisogno di oltre 25 milioni di persone all’anno.