Campi Flegrei, Fico risponde a Musumeci su stato di emergenza: "Priorità è una legge speciale"

“La vera priorità è fare una legge speciale in grado di definire in modo chiaro e perenne la condizione di unicità dei Campi Flegrei. Quello che succede qui riguarda purtroppo la quotidianità delle persone dobbiamo, quindi, riuscire a farle convivere con questo fenomeno attraverso una legge di Stato che possa definire tutto quello che oggi conosciamo perfettamente”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Regione Campania al termine dell’incontro svoltosi presso il Centro Operativo Comunale di Pozzuoli. Sulla stessa lunghezza d’onda Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli che ha dichiarato: ” La Regione, i comuni e il governo si devono sedere a un tavolo e capire quale sia la soluzione migliore rispetto a un fenomeno, quello del bradisismo, che non abbandonerà mai queste comunità. Fare decreti in maniera estemporanea ogni volta che si ripete una scossa vale a poco. E’ importante che ci sia una legge cristallizzata all’interno della Costituzione italiana”.