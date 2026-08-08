Bulgaria, il premier: "Drone entrato dalla Romania è esploso vicino a gasdotto"

Un drone, entrato dalla Romania, è esploso oggi alle ore 8:10 sul territorio bulgaro, nei pressi di una stazione di un gasdotto transfrontaliero. Lo ha annunciato in conferenza stampa il primo ministro bulgaro Rumen Radev al termine di una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza. Il velivolo è caduto in un campo di girasoli dopo essere penetrato per 100 metri nel territorio della Bulgaria. E’ esploso a 1.000 metri dalla stazione di compressione bulgara e a 200 metri da quella rumena del gasdotto Transbalcanico. “Non ci sono vittime né danni a edifici. L’area è stata isolata”, ha dichiarato Radev.