Brescia, vasto incendio in Alto Garda: evacuate decine di turisti

Un vasto incendio è divampato nella notte sui boschi in altura della frazione di Olzano, nel territorio di Tignale, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Le fiamme, alimentate dal vento, sono ancora attive e interessano un’area montana. Sono state evacuate cinque case vacanze in un residence, dove si trovavano decine di turisti stranieri. Sul posto sono al lavoro le squadre a terra, mentre sono in arrivo Canadair ed elicotteri regionali per supportare le operazioni di spegnimento. Presente anche il sindaco di Tignale, Daniele Bonassi. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.