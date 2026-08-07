Terrorismo, Salvini: "Estremismo islamico è il cancro"

“Il 16enne di origine straniera arrestato per terrorismo internazionale? È l’ennesima dimostrazione che le norme non solo ‘anti maranza’, perché questo era un potenziale terrorista non solo un maranza, servono e che l’integrazione è possibile solo con alcune culture”. Lo ha dichiarato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa al termine della visita al carcere di Bollate. “L’estremismo islamico è il cancro, il nemico pubblico numero uno del presente e del futuro”, ha aggiunto Salvini, che ha trovato il tempo anche per parlare del progetto del ponte sullo Stretto di Messina. “L’obiettivo e la speranza di tanti ingegneri, di tanti tecnici e di tanti operai è quello di iniziare i lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto entro la fine della legislatura. Io da ministro posso solo mettere il mio tassello perché l’Italia abbia un’opera pubblica importante, che crea lavoro, che toglie inquinamento, code e traffico, e sarà studiata, invidiata e copiata in tutto il mondo. Poi ognuno fa il suo”, ha spiegato Salvini.