Simone Biles inaugura il conto alla rovescia dei Giochi Panamericani 2027

La leggenda della ginnastica artistica Simone Biles ha dato il via al conto alla rovescia per l’inizio dei Giochi Panamericani 2027 (che si terranno dal 23 luglio all’8 agosto 2027 a Lima). L’atleta statunitense per l’occasione è andata a Lima, in Perù, per partecipare al countdown in qualità di ambasciatrice dei Giochi. Questi ospiteranno oltre 7.000 atleti provenienti da 41 Paesi e territori delle Americhe. Si sfideranno in 38 sport e 58 discipline, con molte gare che saranno fondamentali per qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. “È davvero un grande onore essere qui. Grazie a tutti per avermi invitata nel vostro bellissimo Paese. Adoro essere qui”, ha detto Biles sul palco.