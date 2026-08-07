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sabato 8 agosto 2026

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Simone Biles inaugura il conto alla rovescia dei Giochi Panamericani 2027

LaPresse
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La leggenda della ginnastica artistica Simone Biles ha dato il via al conto alla rovescia per l’inizio dei Giochi Panamericani 2027 (che si terranno dal 23 luglio all’8 agosto 2027 a Lima). L’atleta statunitense per l’occasione è andata a Lima, in Perù, per partecipare al countdown in qualità di ambasciatrice dei Giochi. Questi ospiteranno oltre 7.000 atleti provenienti da 41 Paesi e territori delle Americhe. Si sfideranno in 38 sport e 58 discipline, con molte gare che saranno fondamentali per qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. “È davvero un grande onore essere qui. Grazie a tutti per avermi invitata nel vostro bellissimo Paese. Adoro essere qui”, ha detto Biles sul palco.