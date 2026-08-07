Milano, arrestati 5 agenti della polizia locale: la commissaria risponde al gip

Ha risposto alle domande del gip e del pubblico ministero la commissaria Ilenja Sabato, la più alta in grado fra i cinque agenti della polizia locale di Milano arrestati per peculato e falso. L’interrogatorio di garanzia si è svolto nel carcere di San Vittore davanti al gip Elio Sparacino. “Non sono stati sottratti i soldi – ha spiegato Susanna Rita Marangoni, legale della commissaria, all’uscita dal carcere – La nostra assistita ha risposto alle domande, ha chiarito la propria posizione e per ora attendiamo. I fatti sono stati ricostruiti dal commissario Sabato correttamente”. L’accusa contesta la sottrazione di 1.400 euro a un uomo arrestato per droga il 16 luglio e la falsificazione dei verbali. La difesa ha annunciato che chiederà una misura alternativa al carcere. “Aspettiamo l’ordinanza. Il gip non ha dato una tempistica, speriamo il prima possibile, confidiamo che già domani arrivino le ordinanze”, ha concluso Marangoni.