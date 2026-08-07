Giappone, il tifone Dolphin investe le isole meridionali: tre feriti, chiuso l'aeroporto di Okinawa

Venerdì, il tifone Dolphin – caratterizzato da un lento spostamento – si è avvicinato alle remote isole meridionali del Giappone, costringendo alla chiusura del principale aeroporto di Okinawa e al blocco di tutti i voli in arrivo e in partenza dall’isola, oltre a spingere centinaia di persone a rifugiarsi nei centri di evacuazione. Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, nella tarda mattinata di venerdì il tifone si trovava nei pressi dell’isola di Yoron e si stava dirigendo verso ovest, in direzione dell’isola principale di Okinawa, con venti sostenuti che raggiungevano una velocità massima di 144 km/h. Tre uomini sulla settantina hanno riportato ferite lievi: due sono stati travolti dalle forti raffiche di vento, mentre il terzo è caduto da uno sgabello, hanno riferito le autorità della prefettura di Okinawa. L’aeroporto internazionale di Naha, sull’isola di Okinawa, è rimasto chiuso venerdì e tutti i voli nazionali e internazionali da e per Naha sono stati cancellati.