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sabato 8 agosto 2026

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Crans-Montana, Salvini: "Svizzera vergognosa, stanno dando il peggio di sé"

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“Vergognosi. Io da federalista sono da sempre un estimatore del modello di autogoverno e di partecipazione diretta e democratica esercitata dalla confederazione elvetica”, ma “su Crans-Montana le autorità svizzere, sia politiche che giudiziarie che diplomatiche, stanno dando il peggio di sé”. Lo ha dichiarato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa al termine della sua visita al carcere di Bollate. “Cioè, la Svizzera non è quella roba lì, però veramente su Crans stanno dando dimostrazione del peggio, non me lo aspettavo da un popolo civile come quello svizzero”, ha concluso Salvini.