Ceuta e la crisi migranti, Salvini: “Sanchez farebbe meglio a tacere invece che minacciare”

“Il premier spagnolo farebbe meglio a tacere e a controllare i suoi confini invece di minacciare il governo italiano. “Stiamo bloccando negli aeroporti, anche in queste ore, decine di irregolari in arrivo dalla Spagna”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando in via Bellerio prima di partecipare al direttivo della Lega Lombarda. “Malumori e divisioni all’interno della Lega? Io ho tempo da dedicare alle cose da costruire, da fare e da migliorare. Non ho tempo da dedicare a polemiche o alla lettura dei giornali”, ha quindi spiegato Salvini. “A Pontida annuncerò il mio passaggio al Viminale? No, questo lo scrivono i giornali. Con 250 miliardi di euro di cantieri aperti e tante cose da fare, dalla Lombardia alla Sicilia, le mie giornate sono piene. Poi il mio obiettivo è vincere le elezioni l’anno prossimo con il centrodestra e con una Lega sopra il 10%. E se me lo chiederanno, io al Viminale ci sono stato, so come funziona e ci torno volentieri”, ha aggiunto.