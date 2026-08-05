SpaceX, scienziati: "Razzo Falcon 9 si è schiantato sulla Luna"

Il razzo Falcon 9 SpaceX si è schiantato sulla Luna. La collisione, avvenuta a una velocità di 8.700 km/h, non è ancora stata confermata ufficialmente, nonostante si presume che l’impatto sia avvenuto diverse ore fa. Tuttavia, gli esperti di monitoraggio spaziale hanno affermato che era inevitabile che il segmento residuo del razzo si schiantasse sul satellite naturale della Terra. “Il razzo Falcon 9 ha svolto il suo compito poche ore dopo il lancio, nel gennaio 2025, dopodiché le batterie si sono esaurite. Da allora è rimasto un ammasso inerte di quattro tonnellate di metallo, che orbita semplicemente per effetto della gravità”, ha affermato l’astrofisico in pensione Jonathan McDowell. “Non ho alcun dubbio”, ha aggiunto McDowell, “che il razzo sia ora ridotto a minuscoli frammenti sparsi sulla Luna vicino al cratere Einstein”. Si tratta del più recente caso di ‘rifiuti lunari’, un problema che molti temono possa aggravarsi a causa della competizione nello spazio tra Stati Uniti e Cina.