Delmastro, Vannacci: “Voteremo contro ma speriamo renda disponibili volontariamente le chat”

“Il caso delle chat di Delmastro? Noi siamo contrari ai privilegi della casta. Su questo però c’è un aspetto abbastanza singolare perché per quanto riguarda Delmastro non c’è alcuna attività giudiziaria in atto, non è indagato, e si chiede di rilasciare delle conversazioni private in maniera del tutto arbitraria. Quindi noi siamo per sicuramente la tutela di quello che è l’ambito privato di un parlamentare, però auspichiamo che lo stesso Delmastro renda disponibili queste conversazioni di sua spontanea volontà. Però, per il principio che le attività personali rimangono personali, non c’è nessun presupposto affinché lui sia obbligato a rendere pubbliche quelle che sono delle conversazioni private. Quindi voteremo contro”. Così Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, in una conferenza stampa alla Camera.