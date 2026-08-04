Iraq, per il pellegrinaggio annuale dell’Arbaeen quasi 5 milioni di musulmani sciiti a Karbala

Milioni di musulmani sciiti hanno celebrato il pellegrinaggio annuale dell’Arbaeen nella città santa irachena di Karbala. L’Arbaeen si celebra 40 giorni dopo l’Ashura, che commemora l’uccisione dell’Imam Hussein, nipote del Profeta Maometto, e dei membri della sua famiglia, nella battaglia di Karbala del 680 d.C. Il comando operativo che sovrintende al pellegrinaggio presso l’Ufficio del Comandante in Capo delle Forze Armate ha dichiarato lunedì che oltre 4,88 milioni di pellegrini sono entrati in Iraq dal primo giorno del mese islamico di Muharram, che comprende l’Ashura e il periodo che precede l’Arbaeen, con arrivi continui da vari paesi per quello che è considerato uno dei più grandi raduni religiosi annuali al mondo.