Usa-Giappone, Trump: "Interventi a sostegno Yen in segno amicizia"

Gli Stati Uniti hanno acquistato yen giapponesi per la prima volta in oltre un decennio come “segnale di amicizia” nei confronti di Tokyo. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump. L’intervento sul mercato valutario giapponese è stato pensato per sostenere lo yen, che aveva toccato il minimo degli ultimi 40 anni rispetto al dollaro. “Il loro yen si sta indebolendo e avevano bisogno di un piccolo aiuto. E noi siamo sempre pronti ad aiutare il Giappone”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One.