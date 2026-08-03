Brindisi: rapina al fast food, in 5 finiscono in manette

Lunedì mattina personale della Squadra Mobile della questura di Brindisi e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque soggetti, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di rapina aggravata, porto illegale di armi comuni da sparo e ricettazione. Inoltre due dei cinque soggetti coinvolti sono anche indiziati della commissione di reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Brindisi, si sono sviluppate a seguito della rapina perpetrata il 24 aprile scorso ai danni di un noto fast food locale. Secondo quanto ricostruito, tre dei componenti del gruppo, completamente travisati e verosimilmente armati, hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale, minacciando dapprima l’addetto alla vigilanza e successivamente le cassiere. L’azione criminale, consumata in un brevissimo lasso di tempo, ha consentito agli autori di impossessarsi della somma complessiva di 618,25 euro, per poi darsi rapidamente alla fuga.