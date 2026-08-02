Strage di Bologna, Molteni: "Matrice neofascista, 2 agosto appartiene a tutta Italia"

“Per me è una grande commozione essere qui in rappresentanza del Governo per non dimenticare. Alle 10.25” del 2 agosto 1980 “una strage, un attentato terroristico di matrice neofascista ha squarciato la vita di tantissime persone, di una città, di una nazione intera”. Così il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni intervenendo a Bologna in rappresentanza del governo in occasione della commemorazione della strage. “Essere qua a Bologna significa raccogliersi davanti a una delle ferite più profonde, più dolorose e più drammatiche della storia del nostro Paese. – aggiunge – Il 2 agosto non è soltanto una data che appartiene solo a questa città, è una data che appartiene a tutta l’Italia, all’Italia intera”. “Lo Stato non arretra e non può arretrare di fronte alla violenza, al terrore e alla minaccia, ma deve rispondere unito con tutte le sue articolazioni. La memoria di questi 46 anni non può essere solo una mera commemorazione è anche responsabilità, per la verità del passato, per le nuove generazioni e per i nostri figli affinché conoscano il valore della democrazia. Verità e giustizia devono continuare a camminare qui. Di fronte all’impresa più criminale che abbia travolto l’Italia, lo strazio che aveva travolto il volto del presidente Pertini rimane ancora oggi”, conclude.