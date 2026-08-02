Croazia, il Danubio ai minimi storici per la siccità

Il Danubio ha raggiunto livelli mai registrati prima lungo gran parte del suo corso, dopo settimane di siccità e caldo estremo. In Croazia il fiume è sceso di oltre 130 centimetri in una settimana, facendo riaffiorare relitti, automobili e altri oggetti abbandonati sul fondale. La situazione sta creando gravi disagi anche ai trasporti e al settore energetico: Ungheria e Romania hanno infatti dovuto fermare alcune centrali nucleari perché il livello dell’acqua non era più sufficiente a garantire il raffreddamento degli impianti.