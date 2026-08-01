Torino, produzione sigarette di contrabbando: 23 misure cautelari

Finanzieri e Carabinieri dei Comandi provinciali di Torino hanno eseguito, nell’ambito dell’operazione denominata “Chain smoking”, un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Torino che dispone 23 misure cautelari (4 custodie cautelari in carcere, una agli arresti domiciliari e 18 sottoposizioni all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria) e sequestri preventivi per quasi 140 milioni di euro nei confronti dei presunti appartenenti a un’associazione per delinquere di carattere transnazionale dedita al contrabbando di tabacchi lavorati, alla produzione illegale di sigarette e alla contraffazione. L’operazione rappresenta l’epilogo dell’attività del nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino e dei Carabinieri della compagnia di Venaria Reale che nei mesi scorsi ha portato all’individuazione, nella città di Torino e nell’hinterland, di 5 opifici nei quali venivano prodotte illegalmente sigarette e di due depositi per lo stoccaggio del materiale illecito. In particolare erano stati individuati, mimetizzati in aree industriali, gli opifici completi di linee produttive con costosi macchinari, apparati e strumenti tecnologici, e depositi dislocati nell’area settentrionale del capoluogo piemontese, tra i quartieri di Madonna di Campagna, Barca e Rebaudengo, e nei comuni di Caselle Torinese, Venaria Reale e Avigliana.