Ceuta, parla il presidente della Regione: "La vita della città è sconvolta"

C’è alta tensione a Ceuta dopo la crisi dei migranti che ha portato nell’exclave spagnola circa 50 mila persone anche se secondo Madrid già 48 mila sono tornate in Marocco. Il tragico bilancio è salito a 67 vittime. “La vita in questa città è stata sconvolta dall’incidente al confine, il più grave che abbiamo mai vissuto nella nostra storia”, dice il presidente della Regione, Juan Jesús Vivas mentre uno dei migranti spiega: “Anche se chiudono tutto noi resteremo qui: con la fame o senza fame”.