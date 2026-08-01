Ceuta, altri migranti arrivati a nuoto: esausti vengono aiutati da soldati e soccorritori

Continua anche sabato mattina 1 agosto l’arrivo di migranti a nuoto sulla spiaggia urbana di Tarajal a Ceuta. Alcuni esausti sono stati accolti e aiutati da dei soldati – e da alcuni soccorritori – che li hanno scortati oltre il confine. Il ministero dell’Interno spagnolo afferma che la maggior parte di coloro che sono entrati nel territorio spagnolo nel Nord Africa sono già tornati in Marocco. Il bilancio delle vittime nella crisi di confine tra Ceuta e il Marocco è salito a 67. Tra queste vi sono alcune persone annegate e altre rimaste uccise nella calca mentre cercavano di superare una barriera frangiflutti.