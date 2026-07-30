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giovedì 30 luglio 2026

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Spin time, occupanti mantengono il presidio in strada

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Prosegue il presidio sotto lo Spin Time, gli occupanti che non hanno trovato alternative rimarranno in strada per la notte. Il confronto tra Comune, proprietà dello stabile e autorità prosegue. La priorità è la sistemazione delle fragilità ma i tempi rischiano di essere lunghi. “Non credo pensabile che rientrino nelle prossime ore le persone – ha detto l’assessore alla casa Tobia Zevi, in una assemblea in strada davanti allo Spin Time – perché serve l’autorizzazione di più istituzioni. Noi lavoriamo il più velocemente possibile intanto per trovare una soluzione immediata e poi ovviamente per costruire quel percorso verso la soluzione definitiva che ho descritto, che ripeto è il nostro obiettivo di Roma Capitale e che secondo noi è anche il modo migliore per ripristinare la legalità”.