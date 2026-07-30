Spin time, occupanti mantengono il presidio in strada

Prosegue il presidio sotto lo Spin Time, gli occupanti che non hanno trovato alternative rimarranno in strada per la notte. Il confronto tra Comune, proprietà dello stabile e autorità prosegue. La priorità è la sistemazione delle fragilità ma i tempi rischiano di essere lunghi. “Non credo pensabile che rientrino nelle prossime ore le persone – ha detto l’assessore alla casa Tobia Zevi, in una assemblea in strada davanti allo Spin Time – perché serve l’autorizzazione di più istituzioni. Noi lavoriamo il più velocemente possibile intanto per trovare una soluzione immediata e poi ovviamente per costruire quel percorso verso la soluzione definitiva che ho descritto, che ripeto è il nostro obiettivo di Roma Capitale e che secondo noi è anche il modo migliore per ripristinare la legalità”.