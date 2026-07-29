Terremoto in Giappone, le immagini della distruzione dall'alto

Il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato che il bilancio delle vittime del terremoto di martedì è salito a 13, mentre molte persone risultano ancora ferite o disperse. Martedì, un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Kyushu, l’isola principale del Giappone meridionale, causando danni diffusi; tra gli eventi registrati, il crollo di una parte di un centro commerciale e di un’enorme ciminiera di una cartiera. È stata emessa brevemente un’allerta tsunami, poi revocata. Nella cittadina di Kashima, il sisma ha provocato il crollo del secondo piano del centro commerciale Aeon Mall, intrappolando un numero imprecisato di persone, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Kumamoto, capoluogo della prefettura. L’emittente NHK ha riportato che il crollo è avvenuto in seguito a un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas all’interno dell’edificio. La squadra di emergenza della prefettura di Kumamoto ha reso noto che quattro persone sono state tratte in salvo, seppur ferite, e trasportate in ospedale, mentre altre 10 risultano disperse. Le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso, mentre le autorità valutano l’entità complessiva dei danni.