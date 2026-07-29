Gaza, nuovi raid israeliani: le esplosioni anche a Deir Al-Balah

Martedì sera, due attacchi hanno colpito Gaza City e Deir Al-Balah in seguito a un avvertimento dell’esercito israeliano, secondo quanto riferito dai residenti della zona. Non sono state segnalate vittime nell’immediatezza. Gli attacchi israeliani proseguono in tutta la Striscia di Gaza, nonostante la fragile tregua tra Hamas e Israele entrata in vigore a ottobre. Da allora, oltre 1.100 palestinesi sono stati uccisi a Gaza, secondo il Ministero della Salute gestito da Hamas. Nello stesso periodo, sono rimasti uccisi almeno cinque soldati israeliani.