Terremoto in Giappone, la polizia all'interno di un centro commerciale distrutto dal sisma

È salito ad almeno 13 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito l’isola di Kyushu, in Giappone. La premier Sanae Takaichi ha assicurato il massimo impegno nei soccorsi, mentre continuano le ricerche dei dispersi. Il sisma ha causato crolli, danni alle infrastrutture e il deragliamento di un treno. Le autorità invitano la popolazione alla prudenza per il rischio di nuove scosse. Nelle immagini la polizia mostra l’interno di un centro commerciale di Kumamoto distrutto dal sisma.