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mercoledì 29 luglio 2026

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Incendi in Spagna, vigili del fuoco in difficoltà a contenere le fiamme nella provincia di Castellon

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Continua ad avanzare il fronte dell’incendio nella provincia di Castellón, nella Spagna orientale. Le temperature elevate, i venti forti e il terreno di difficile accesso hanno reso estremamente complessi gli interventi diretti sul perimetro delle fiamme.
Le zone più critiche si trovavano tra i piccoli centri di Artana ed Eslida. Nelle immagini vigili del fuoco in difficoltà nel contenere l’incendio nei pressi di Artana. Le temperature elevate, i venti forti e il terreno di difficile accesso hanno reso estremamente complessi gli interventi diretti sul perimetro dell’incendio.
Le zone più critiche si trovavano tra i piccoli centri di Artana ed Eslida.
In Francia e in Spagna, circa 330.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case e le località di villeggiatura a causa di enormi incendi boschivi.
La Spagna si prepara ad affrontare la quarta ondata di caldo dell’estate, con diversi incendi che continuano a divampare fuori controllo, tra cui il più grande mai registrato nella storia del Paese.