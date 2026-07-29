Incendi in Spagna, vigili del fuoco in difficoltà a contenere le fiamme nella provincia di Castellon

Continua ad avanzare il fronte dell’incendio nella provincia di Castellón, nella Spagna orientale. Le temperature elevate, i venti forti e il terreno di difficile accesso hanno reso estremamente complessi gli interventi diretti sul perimetro delle fiamme.

Le zone più critiche si trovavano tra i piccoli centri di Artana ed Eslida. Nelle immagini vigili del fuoco in difficoltà nel contenere l’incendio nei pressi di Artana. Le temperature elevate, i venti forti e il terreno di difficile accesso hanno reso estremamente complessi gli interventi diretti sul perimetro dell’incendio.

Le zone più critiche si trovavano tra i piccoli centri di Artana ed Eslida.

In Francia e in Spagna, circa 330.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case e le località di villeggiatura a causa di enormi incendi boschivi.

La Spagna si prepara ad affrontare la quarta ondata di caldo dell’estate, con diversi incendi che continuano a divampare fuori controllo, tra cui il più grande mai registrato nella storia del Paese.