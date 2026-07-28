Terremoto in Giappone, il capo di gabinetto Minoru Kihara: "Convocata task force di emergenza"

Dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto, in Giappone, facendo scattare un’allerta tsunami nella baia di Ariake, il capo di gabinetto del governo di Sanae Takaichi, Minoru Kihara, si è rivolto alla popolazione spiegando che è stato creato subito un Ufficio di Risposta delle Emergenze. Convocata anche una task force di emergenza per far fronte alle difficoltà dei cittadini e valutare i danni causati dal sisma. “Chiediamo alla popolazione di rimanere vigile per la possibilità di ulteriori terremoti; i residenti nelle aree che hanno subito le scosse più forti dovrebbero seguire attentamente le informazioni sull’evacuazione diffuse dalle autorità locali e mantenere la calma nell’intraprendere qualsiasi azione”, ha sottolineato il capo di gabinetto.