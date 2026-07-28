Terremoto in Giappone, edifici in macerie e tetti in fiamme: le immagini della distruzione

Il terremoto di magnitudo 7.1 che ha scosso la Prefettura di Kumamoto, sull’isola giapponese di Kyushu, ha provocato ingenti danni e almeno 40 feriti. I media di Tokyo riferiscono che alla stazione di Yatsushiro un treno è deragliato ed è caduto su un fianco, mentre al Castello di Kumamoto sono stati danneggiati alcuni muri in pietra.

Le immagini aeree che circolano in queste ore mostrano interi edifici crollati a causa della forte scossa, facciate devastate, tetti crollati e in alcuni casi perfino in fiamme, con colonne di fumo che si levano in alto. Le strade della città di Kumamoto sono piene di calcinacci e polvere; per far fronte all’emergenza, il governo ha convocato una task force.