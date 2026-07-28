Savannah Guthrie, il nuovo appello della giornalista ai rapitori della madre

Savannah Guthrie afferma che la sua famiglia sta vivendo un incubo a quasi sei mesi dalla scomparsa di sua madre. In un video diffuso lunedì, la giornalista supplica i rapitori di sua madre di rivelare dove si trova. L’ottantaquattrenne Nancy Guthrie è scomparsa dalla sua casa vicino a Tucson, in Arizona, il 1 febbraio.

È stato trovato del sangue vicino alla soglia di casa sua e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato un uomo mascherato sul suo portico. L’FBI sta valutando le richieste di riscatto, alcune delle quali sono state scartate in quanto tentativi di estorsione. Savannah Guthrie ha offerto una ricompensa di 1 milione di dollari per informazioni che portino al ritrovamento di sua madre.