Lotito su calcio italiano: "Serve cambiamento radicale, anche morale"

“Serve un cambiamento radicale, direi anche morale, ma è vero che dobbiamo calare sul pratico alcune scelte. La presenza del presidente Malagò è importante, perché potrebbe fare un elenco delle criticità. Abbiamo la possibilità di dargli risposte e poter risolvere questi problemi. Noi insieme potremmo fare un combinato disposto partendo dalla base del testo del senatore Marcheschi, risolvendo alcuni problemi del calcio”. Così il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel corso dell’audizione del presidente della Figc, Giovanni Malagò, in 7^ Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) al Senato.