Savannah Guthrie, rapita la madre della conduttrice Nbc: l’appello social ai rapitori e il messaggio di Trump

Savannah Guthrie, conduttrice del programma televisivo ‘Today’ della Nbc, ha inviato un messaggio pubblico al rapitore di sua madre ottantaquattrenne, affermando che la sua famiglia è disposta a negoziare, ma vuole prove che sia ancora viva. In un video pubblicato sui social, Guthrie ha affermato che la sua famiglia ha appreso dai media della richiesta di riscatto per Nancy Guthrie, che secondo le autorità sarebbe stata rapita dalla sua casa in Arizona. “Siamo pronti a discutere. Tuttavia, viviamo in un mondo in cui le voci e le immagini sono facilmente manipolabili”, ha affermato la conduttrice leggendo una dichiarazione, “abbiamo bisogno di sapere senza ombra di dubbio che è viva e che la tenete in ostaggio. Vogliamo avere vostre notizie e siamo pronti ad ascoltarvi. Vi preghiamo di contattarci”. L’anziana è stata vista l’ultima volta intorno alle 21.45 di sabato, quando è stata accompagnata a casa dalla famiglia dopo aver cenato con loro. La sua scomparsa è stata denunciata domenica a mezzogiorno, dopo che non si è presentata in chiesa.

La famiglia ha pubblicato il messaggio dopo che la polizia ha condotto ieri per diverse ore una perquisizione all’interno e nei dintorni della casa di Nancy Guthrie. Diversi media avevano riferito di aver ricevuto martedì presunte richieste di riscatto che hanno consegnato agli investigatori. Il dipartimento dello sceriffo ha detto che sta prendendo sul serio le richieste e altre segnalazioni, ma ha rifiutato di commentare ulteriormente. Savannah Guthrie si è commossa durante la registrazione, con la voce rotta dall’emozione. Ha sorriso e guardato nella telecamera quando si è rivolta direttamente a sua madre, dicendo che la famiglia pregava per lei e che la gente la stava cercando. “Mamma, se stai ascoltando, sei una donna forte. Sei la figlia preziosa di Dio”, ha detto. Savannah Guthrie ha descritto sua madre come una “donna gentile, fedele, leale, ferocemente amorevole, buona e luminosa” e ha detto che era divertente, vivace e intelligente. “Parlate con lei e lo capirete”, ha aggiunto.

Guthrie era affiancata da sua sorella Annie e suo fratello Camron, che hanno parlato dopo di lei. Annie ha definito la madre il loro faro e ha detto che hanno bisogno di lei. “Mamma, se ci stai ascoltando, abbiamo bisogno che torni a casa. Ci manchi”, ha detto. Nella casa della donna scomparsa, nel quartiere di Catalina Foothills, c’erano segni di effrazione. Guthrie ha una mobilità limitata e le autorità non credono che se ne sia andata di sua spontanea volontà. Secondo un audio diffuso da broadcastify.com, un operatore dello sceriffo, parlando con i vice durante le ricerche di domenica, ha indicato che la donna soffre di ipertensione, ha un pacemaker e problemi cardiaci.

Trump: “Ordine a tutte le forze per ritrovare tua madre”

La Casa Bianca ha reso noto che ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiamato Savannah Guthrie, la conduttrice di Nbc la cui madre 84enne risulta scomparsa da domenica. “Ho parlato con Savannah Guthrie e le ho fatto sapere che sto ordinando a tutte le forze dell’ordine federali di mettersi immediatamente a completa disposizione della famiglia e delle forze dell’ordine locali”, ha scritto Trump in un post sul social Truth, “stiamo impiegando tutte le risorse per riportare sua madre a casa sana e salva”.