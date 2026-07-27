Ucraina, attacchi russi su Zaporizhzhia: colpiti edifici residenziali

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in una serie di attacchi russi contro Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, lunedì mattina, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Secondo il capo dell’amministrazione regionale Ivan Fedorov, gli attacchi russi hanno danneggiato un grattacielo residenziale e diverse abitazioni private.

Secondo l’aeronautica militare del Paese, la Russia ha attaccato l’Ucraina durante la notte con 147 droni da attacco a lungo raggio.