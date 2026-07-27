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lunedì 27 luglio 2026

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Tour de France 2026, le ballerine del Moulin Rouge si esibiscono per celebrare l'ultima tappa

LaPresse
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Domenica, a Parigi, le ballerine del celebre Moulin Rouge si sono esibite per le strade per celebrare l’ultima tappa del Tour de France, aggiungendo un tocco di puro spettacolo francese mentre la folla si radunava per acclamare i ciclisti.

Le ballerine hanno eseguito il loro caratteristico can-can all’esterno del cabaret, attirando la folla accorsa per assistere sia allo spettacolo sia al passaggio della corsa. La gara, della durata di tre settimane, è iniziata nella vicina Spagna il 4 luglio e ha coperto oltre 3.300 chilometri . L’ultima tappa si è svolta ieri sugli Champs-Élysées della capitale francese.