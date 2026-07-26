Incendi in Spagna, Sanchez: "Ci attendono ore diffiicili"

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha avvertito domenica che “ci attendono ore difficili”, mentre i vigili del fuoco continuano a combattere incendi devastanti che hanno costretto decine di migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. La Spagna ha mobilitato 2.600 unità tra vigili del fuoco, forze dell’ordine e altro personale di emergenza per fronteggiare due roghi a ovest di Madrid, con il supporto di 19 velivoli ed elicotteri antincendio. “Ci attendono ore difficili”, ha dichiarato Sanchez, visitando il centro di comando avanzato per l’incendio di Avila. “È vero che, stando a quanto ci è stato riferito durante questa riunione di coordinamento per l’emergenza, la notte scorsa è stata molto positiva per quanto riguarda l’evoluzione dell’incendio, il suo contenimento e le operazioni di spegnimento. Vediamo come si svolgerà la giornata di oggi”.