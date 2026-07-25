Ucraina, attacco notturno su Zaporizhzhia: ferito un 63enne

In Ucraina, un attacco russo su Zaporizhzhia ha ferito un uomo di 63 anni, danneggiando negozi, padiglioni e un edificio commerciale a due piani, andato a fuoco. L’incendio si è propagato su un’area di 900 metri quadrati e ha richiesto l’intervento dei vigili, che hanno trascorso la notte a domare le fiamme. Un secondo attacco ha colpito Sumy: qui sono morti tre dipendenti del servizio postale statale.

I raid sono avvenuti mentre il presidente Volodymyr Zelensky, nel suo discorso serale di venerdì, avvertiva che la Russia stava preparando missili per un altro attacco su larga scala contro l’Ucraina, potenzialmente nelle 48 ore successive.