Pride Berlino, organizzatori chiedono a partecipanti di lasciare evento dopo attacco

In un video girato da un partecipante al Pride di Berlino viene immortalato il momento in cui sabato sera è stato chiesto alla folla di lasciare il concerto alla Porta di Brandeburgo dopo che un furgone ha investito i dimostranti in un’altra area della manifestazione, vicino a quella dello show musicale, uccidendo una persona e ferendone altre 16. Il video mostra un organizzatore dell’evento sul palco che annuncia: “Purtroppo, dobbiamo concludere l’evento in anticipo a causa di una situazione difficile. Vi preghiamo di dirigervi con calma verso le uscite. Vi preghiamo di evitare il percorso verso la Colonna della Vittoria”. La polizia è alla caccia di un sospettato ventunenne, identificato come Abdul B., che ha legami con gruppi islamici nella capitale tedesca e che sarebbe stato alla guida del van. Alcune altre persone sono state accoltellate e potrebbero essere coinvolte altri persone nell’attentato. Le forze dell’ordine hanno fermato un cittadino iraniano, presunto passeggero del furgone.