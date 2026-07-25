Siria, il segretario generale dell'Onu Guterres in visita a Damasco

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è arrivato a Damasco, capitale della Siria, per la prima visita di un capo dell’Onu nel Paese dal 2009. Guterres e la sua delegazione sono stati accolti dal ministro degli Esteri Asaad al-Shaibani all’aeroporto internazionale di Damasco. L’ultimo segretario generale della Nazioni Unite a visitare il Paese era stato Ban Ki-moon nel 2009. Il programma di Guterres prevede colloqui ufficiali con il presidente Ahmad al-Sharaa e con al-Shaibani, nonché incontri con rappresentanti della società civile e delle istituzioni locali. Durante il soggiorno Guterres farà anche visita alla Forza di osservazione per il disimpegno delle Nazioni Unite (Undof), di stanza sulle alture del Golan siriane occupate, nell’ambito delle attività di monitoraggio del rispetto degli impegni assunti nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco con Israele. La visita di Guterres rappresenta una svolta significativa nelle relazioni tra le Nazioni Unite e la Siria dalla fine della guerra civile nel 2024. È l’inizio di un quadro di impegno politico e a livello delle Nazioni Unite che riporta lo Stato siriano in un dialogo internazionale diretto.