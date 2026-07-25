No Tav, marcia verso i cantieri: i video delle proteste

Lacrimogeni nel corso della marcia indetta dai No Tav in Val di Susa, denominata ‘la marcia verso i cantieri della devastazione’, partita dal Festival Alta Felicità a Venaus e diretta al cantiere di Salbertrand. Il corteo, che secondo gli organizzatori vede la partecipazione di 20mila persone, è arrivato nei pressi del cantiere Salbertrand dove i manifestanti hanno attuato quello che definiscono ‘battitura’ a cui è seguito il lancio di lacrimogeni da parte degli agenti schierati. Gruppi di manifestanti hanno raggiunto anche Chiomonte e San Didero.