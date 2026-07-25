Incendi in Spagna, Sanchez: "Ore difficili, istituzioni collaborino per un patto contro l'emergenza climatica"

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato che i vigili del fuoco si troveranno ad affrontare “ore difficili” mentre intervengono sugli incendi che hanno costretto all’evacuazione decine di migliaia di persone tra Madrid e Avila. “Sebbene le temperature siano effettivamente diminuite, non sappiamo con precisione come si svilupperanno i venti, quale sarà la loro intensità, o se si verificheranno effettivamente temporali secchi a causa di questi incendi”, ha affermato.

Circa 70.000 persone sono state evacuate nella Spagna centrale. Nelle prossime ore dall’Italia dovrebbero arrivare due aerei antincendio Canadair; stessa cosa farà la Grecia.

“Credo sia fondamentale che tutte le istituzioni pubbliche seguano i consigli della scienza e che, come ho ripetutamente richiesto fin dall’anno scorso, collaborino per raggiungere un accordo, un patto nazionale contro l’emergenza climatica”, ha sottolineato Sanchez alla fine del suo intervento.