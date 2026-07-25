Cisgiordania, coloni israeliani colpiscono la città di Sarra: le immagini della distruzione

Venerdì, in Cisgiordania, oltre alla sparatoria che ha provocato quattro vittime palestinesi e due israeliane si è registrato anche un attacco da parte dei coloni di Tel Aviv: decine di loro hanno infatti preso di mira la città di Sarra, che si trova a pochi chilometri dal luogo della sparatoria avvenuta ieri mattina. Le immagini restituiscono tutta la distruzione che i coloni si sono lasciati alle spalle: bruciate serre e auto, danneggiati degli edifici. I fuochi appiccati hanno reso necessario l’intervento dei vigili, che hanno spento le fiamme.