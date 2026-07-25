Cina, cannoni ad acqua contro motovedette filippine nel Mar Cinese Meridionale

Venerdì, navi della guardia costiera della Cina hanno aperto il fuoco con i cannoni ad acqua contro un’imbarcazione del governo filippino nel Mar Cinese Meridionale. Si è trattato del terzo scontro di questa settimana, mentre i massimi diplomatici si riunivano a Manila per l’incontro annuale dei ministri degli Esteri, con le schermaglie nelle acque contese in cima all’agenda.

Lunedì due membri della marina filippina sono rimasti feriti durante uno scontro vicino al Second Thomas Shoal. Giovedì, navi cinesi hanno aperto il fuoco con i cannoni ad acqua contro un’altra imbarcazione della BFAR (Forze Armate filippine) presso lo Scarborough Shoal. Venerdì la guardia costiera cinese ha dichiarato che diverse navi filippine, tra cui tre motovedette, si sono radunate nelle acque del Mar Cinese Meridionale: per farle desistere, i militari hanno prima emesso avvertimenti verbali, poi usato i cannoni ad acqua.

Le navi filippine stavano consegnando carburante a prezzi agevolati ai pescatori filippini e conducendo pattugliamenti di routine presso il banco di Scarborough, noto localmente come Bajo de Masinloc, situato all’interno della zona economica esclusiva delle Filippine.

Non sono stati segnalati feriti e le quattro navi filippine, tra cui una della Guardia Costiera e una del Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), hanno completato la loro missione. La Guardia Costiera filippina ha comunque condannato quelle che ha definito le “azioni pericolose e non professionali” della CCG e ha ribadito che il banco di Scarborough fa parte del territorio filippino e delle acque circostanti.