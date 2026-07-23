Thailandia, attacco nel sud: cinque soldati uccisi e civili feriti

(LaPresse) Un attacco armato nel sud della Thailandia ha provocato la morte di cinque soldati e il ferimento di diversi civili. L’assalto è avvenuto mercoledì sera nella provincia di Narathiwat, una delle aree del Paese più colpite dall’insurrezione separatista. Secondo le autorità thailandesi, circa dieci uomini armati hanno aperto il fuoco e lanciato ordigni artigianali contro un posto di blocco militare vicino a una zona residenziale, prima di riuscire a fuggire. Nell’attacco sono rimasti feriti sei civili, tra cui un bambino di 10 anni ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Le immagini diffuse dai media locali mostrano abitazioni danneggiate, con finestre, porte e tetti colpiti, oltre a veicoli distrutti e segni di proiettili sulle proprietà dei residenti. Le forze di sicurezza thailandesi hanno avviato la ricerca dei responsabili. Narathiwat, insieme alle province di Yala e Pattani, è da anni teatro di un conflitto separatista legato alla minoranza musulmana locale, che dal 2004 ha causato migliaia di vittime.