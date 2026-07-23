Norvegia, 15 anni dalla strage di Utoya: il ricordo delle 77 vittime

(LaPresse) La Norvegia ha commemorato il 15° anniversario degli attentati del 22 luglio 2011, la peggiore strage avvenuta nel Paese in tempo di pace. A Oslo, il primo ministro Jonas Gahr Støre ha deposto una corona di fiori davanti al nuovo Memoriale Nazionale del 22 luglio, inaugurato nel quartiere governativo della capitale. Il 22 luglio 2011 l’estremista di destra Anders Breivik fece esplodere un’autobomba nel centro di Oslo, uccidendo otto persone. Successivamente raggiunse l’isola di Utoya, dove aprì il fuoco contro i partecipanti al campo estivo dell’ala giovanile del Partito Laburista, uccidendo altre 69 persone, in gran parte adolescenti. Il nuovo memoriale, progettato dall’artista norvegese Matias Faldbakken, è stato realizzato per ricordare le 77 vittime degli attentati e rappresenta uno dei principali luoghi della memoria del Paese.