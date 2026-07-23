Noleggio sociale a lungo termine, Geronimo La Russa: "Aci al servizio dei cittadini"

(LaPresse) “Oggi parte il noleggio sociale, un progetto per i cittadini che offre un’auto a 100 euro al mese, nuova, sicura, Euro 6. Un progetto per la neutralità tecnologica: ci saranno auto ibride, non ci limitiamo alle auto elettriche, guardiamo il risultato, ossia al basso impatto di inquinamento”. Lo ha detto il presidente il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, a margine della conferenza stampa di presentazione al Mimit del programma di noleggio sociale a lungo termine di autoveicoli a basse emissioni, previsto dal Dpcm Automotive, che sarà gestito da Aci. “Ci sarà un click day. Raccoglieremo le domande, ci sarà una graduatoria trasparente a cui i cittadini potranno accedere”, ha spiegato La Russa.

Il programma di noleggio sociale a lungo termine di autoveicoli a basse emissioni, previsto dal Dpcm Automotive “è una misura sperimentale, se avrà successo sarà ampliata nella dimensione economica. Ci impegniamo a ulteriori finanziamenti”, è invece il commento del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. “Una nuova misura particolarmente importante sul piano morale, sul piano sociale e ovviamente anche ambientale e produttivo per consentire anche a chi oggi non se lo può permettere di rottamare la vecchia auto inquinante per acquisire a noleggio un’auto sostenibile sul piano ambientale e quindi anche più sicura per chi la guida”, ha spiegato il ministro.