Iran, Crosetto: "Guerra ripresa per volontà di Teheran, la tregua è molto lontana"

“La guerra è ripresa per la volontà di una parte dell’Iran di farla riprendere e ora occorre tornare alle condizioni di partenza e ricostruire una tregua che in questo momento mi sembra molto lontana. Noi non possiamo che osservare dall’esterno sperando che non si allarghi al di là del perimetro della volta scorsa” lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della presentazione del libro “Contro gli imperi” di Vittorio Emanuele Parsi a Roma. “La tattica che ci ha insegnato l’Iran la volta scorsa è stata quella di allargare il conflitto oltre i confini. L’obiettivo dell’Iran è creare più caos possibile”.

“Opposizioni contro il riarmo? È un modo che non condivido di fare politica. Noi non parliamo di riarmo ma di investimenti in difesa. Loro parlano di questo come se l’Italia volesse attaccare qualcuno. Voi pensate che l’Italia voglia attaccare qualcuno? O che io voglia attaccare qualcuno? La mia preoccupazione è che un domani un drone che arrivi su un aeroporto o su una casa in qualunque regione italiana non cada e non faccia danni. O se qualcuno impazzisce e pensa che siamo un nemico. Ciò che l’opposizione attacca lo stanno facendo anche governi laburisti e di sinistra. Una polemica strumentale che sulla difesa non andrebbe fatta. Io non ne ho mai fatte in vita mia”.