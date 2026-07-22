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mercoledì 22 luglio 2026

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San Fruttuoso, i sommozzatori puliscono la statua del Cristo degli Abissi

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Come ogni anno, la statua subacquea del Cristo degli Abissi, posta sul fondale marino al largo della costa ligure di San Fruttuoso, viene sottoposta alla consueta pulizia. Alta 2,5 metri, è realizzata con metalli fusi provenienti da medaglie, cannoni e navi, a rappresentare il sacrificio dei soldati durante la Seconda Guerra Mondiale; una volta all’anno, la Soprintendenza per i Beni Archeologici, Artistici e del Paesaggio della Liguria si occupa del delicato compito di pulirla.

Sommozzatori della Guardia Costiera, della Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza lucidano la superficie in bronzo della statua utilizzando idropulitrici ad alta pressione, che permettono una pulizia profonda senza intaccare la superficie in bronzo.