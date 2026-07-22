San Fruttuoso, i sommozzatori puliscono la statua del Cristo degli Abissi

Come ogni anno, la statua subacquea del Cristo degli Abissi, posta sul fondale marino al largo della costa ligure di San Fruttuoso, viene sottoposta alla consueta pulizia. Alta 2,5 metri, è realizzata con metalli fusi provenienti da medaglie, cannoni e navi, a rappresentare il sacrificio dei soldati durante la Seconda Guerra Mondiale; una volta all’anno, la Soprintendenza per i Beni Archeologici, Artistici e del Paesaggio della Liguria si occupa del delicato compito di pulirla.

Sommozzatori della Guardia Costiera, della Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza lucidano la superficie in bronzo della statua utilizzando idropulitrici ad alta pressione, che permettono una pulizia profonda senza intaccare la superficie in bronzo.