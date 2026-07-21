G8 Genova 2001, fiaccolata in memoria della Diaz

Una fiaccolata silenziosa, partita da piazza Tommaseo, attraversa il quartiere di Albaro a Genova nel 25ennale del G8. In piazza decine di partecipanti con una fiaccola simbolica in mano per ricordare i fatti della Scuola Diaz, accaduti 25 anni fa all’interno della scuola genovese che ospitava per l’ultima notte dopo il G8 giornalisti, manifestanti e osservatori, vittime dell’assalto da parte della polizia. Il corteo si sta avvicinando alla Scuola genovese teatro del massacro. In testa al corteo Mark Cowell, giornalista che finì in coma per le percosse subite la notte dell’assalto insieme ad altre 81 persone ferite. In piazza questa sera anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, per partecipare a una delle manifestazioni conclusive del programma per i 25 anni dal G8 2001.
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