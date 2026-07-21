Belgio, la tradizionale parata militare per celebrare la festa nazionale

Martedì il Belgio ha celebrato la sua Festa Nazionale con la tradizionale parata militare nel cuore di Bruxelles, riunendo membri delle forze armate, dei servizi di emergenza e migliaia di spettatori per una delle ricorrenze più significative del Paese. La sfilata ha visto la partecipazione di soldati, veicoli militari, reparti a cavallo e velivoli delle Forze Armate belghe, mettendo in risalto le capacità di difesa della nazione e rendendo omaggio all’operato del personale militare. Al corteo hanno preso parte anche forze di polizia, vigili del fuoco e squadre della protezione civile, a testimonianza del loro ruolo fondamentale nella tutela del Paese. Il Re Filippo, la Regina Mathilde e i membri della famiglia reale belga hanno presenziato alle cerimonie ufficiali insieme ad alte cariche del governo e ai vertici militari. L’evento ha ribadito l’impegno del Belgio verso l’unità nazionale, i valori democratici e il servizio alla collettività, rendendo al contempo omaggio a coloro che servono il Paese. Il Belgio celebra la Festa Nazionale ogni anno il 21 luglio, in ricordo del giuramento prestato nel 1831 da Re Leopoldo I, il primo sovrano della nazione.